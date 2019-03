Passerini a MN: "Bakayoko è stanco, ha bisogno di riposo"

Carlos Passerini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato dei singoli del Milan e della necessità di turnover: "Generalmente Gattuso non cambia, è una sua struttura mentale. Sta a lui capire dove insistere sulle certezze e dove modificare qualcosa. Calabria ad oggi è uno degli insostituibili, Conti scalpita ma è difficile tenerlo fuori. Prima che Calabria diventi molto stanco può però decidere di cambiare le cose, inserendo Conti. Il Milan ha bisogno di cambiare un po'. Biglia deve giocare di più, Bakayoko ha bisogno realmente di riposo. Suso è un altro, è l'ombra del giocatore che abbiamo ammirato in autunno, ha bisogno di riposarsi. Sta risentendo di questa forma di pubalgia, Gattuso deve dare fiducia a qualcun altro. Il Milan non sempre riuscirà a spuntarla come ieri, anche Cutrone andrà inserito con continuità. Lo stesso Piatek sta facendo un anno molto denso. Il Milan ha bisogno di avere tutta la squadra che corre, undici non bastano".