Passerini: "Allegri ha detto che spera di non far danni: dopo uno stagione di spigoli, di tensione e di idee superiori al club, ecco il realismo allegriano"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Allegri in conferenza stampa: "Allegri ha detto che spera di non fare danni: è il vecchio Allegri che stempera la tensione dopo una stagione di tensioni, di spigoli troppo forti anche nelle dichiarazioni. Con il livornese, è chiaro che si torna sul piano della normalità, anche è lui il grande atteso domani. Uno che fa una battuta così aiuta a stemperare. Poi parla della sua consueta road map: non ha fatto uno slogan subito, ma l'indicazione temporale è quella di marzo; questo è realismo allegriano: vediamo dove saremo a marzo e poi ce la giochiamo. L'anno scorso c'era addirittura un'idea dell'allenatore addiriturra superiore al club, ora c'è l'allenatore di cui ha bisogno il Milan".

LE PAROLE DI ALLEGRI

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - "Ci sono almeno otto squadre per lo scudetto, però come sempre la favorita è chi ha vinto il campionato precedente. Bisognerà essere molto bravi mantenendo un equilibrio": lo dice Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida del suo Milan contro la Cremonese a San Siro, prima di campionato. "Io dico sempre che in campionato bisogna viaggiare come una crociera. Non bisogna andare troppo veloce - spiega -, ma rimanere costanti. L'anno prossimo lo sappiamo tutti: dobbiamo tornare a giocare la Champions, e questa cosa potremo farla solo curando voglia, lavoro e dettagli in allenamento. Serve rispetto per tutti. Tutte le partite saranno difficili". (ANSA).