Passerini: "L’immagine cult della trasferta sarda resta la palla in tribuna al 94’ di Modric: esperienza e mentalità"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera al termine di Cagliari-Milan e con i rossoneri al momento primi in classifica: "Sorpasso. Il Milan non fallisce la manovra e, grazie a un secondo tempo sprint dopo un primo col freno a mano tirato, sgomma in testa alla classifica in attesa dell’Inter, che scenderà in pista domani sera a San Siro contro il Bologna. A Cagliari il gol vittoria porta la firma di Leao, fin lì il peggiore in campo, an- che per via di un’infiammazione agli adduttori che lo tormenta da giorni: era l’inizio del secondo tempo e quello il primo tiro in porta dei rossoneri.

L’immagine cult della trasferta sarda resta però la palla in tribuna al 94’ di Modric, sei Champions League e un Pallone d’oro, che non ci pensa due volte a spazzare pur di guadagnare secondi preziosi e blindare i tre punti durante il disperato l’assedio finale della squadra di casa. Si chiama esperienza, si chiama mentalità. E quella del Milan oggi è vincente. Lo dicono anche i numeri: la striscia di imbattibilità dura da 16 partite, l’ultima volta avvenne nel 2021/22, stagione che si concluse con lo scudetto. Altro dato positivo, la nona gara senza subire reti su 17".