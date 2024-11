Passerini: "Servirebbe un vice Fofana e un alter ego di Theo Hernandez"

La partita tra Milan e Juventus, a tre giorni dal calcio di inizio fissato per le 18 di sabato 23 novembre a San Siro, fa già parlare di sè. Una gara fondamentale per entrambe le squadre per rimanere a contatto con la testa della classifica: in questo senso i bianconeri hanno un margine di errore un po' più ampio rispetto ai rossoneri che senza i tre punti inizierebbero ad allontanarsi moltissimo dalle zone cruciali. Di questo e del mercato di riparazione ha parlato nel suo pezzo su Corriere della Sera il collega Carlos Passerini.

Le parole di Carlos Passerini su Milan e mercato: "L'operazione rimonta è complessa ma tutt'altro che impossibile. Anche perché c'è ancora da recuperare la partita con il Bologna. Il mercato di gennaio può essere prezioso, con un paio di innesti: servirebbe un vice Fofana in mediana e un alter ego di Hernandez sulla sinistra. Ibrahimovic e gli altri dirigenti sognano il talentuoso Ricci del Torino, non per gennaio ma per l'estate"