Pastore contro le critiche a Leao: "Non è un giocatore che si accende una volta al mese. I numeri lo dimostrano"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', la penna de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff:

"Mi è piaciuto molto il modo in cui Ibrahimovic ha parlato di Leao. Ibrahimovic è molto migliorato nelle dichiarazioni negli ultimi due mesi, anche perché è costretto a farne di più (ride, ndr) perché Conceiçao, oggi aveva ottimi motivi e nulla da ironizzare su questo, però tende ad eludere i microfoni ogni volta che ne ha la possibilità. Ed in questo sta migliorando.

Oggi ha dato, da campione qual è stato, e quindi sollecitato su un punto che lo scalda particolarmente, ha detto "Non dovete spiegare voi a Leao come giocare, Leao sa benissimo cosa fare in campo. Sa quello che sta facendo", poi alcune volte lo fa bene, a volte lo fa male, ma "Non c'è nessuno che può spiegare ai campioni come devono giocare o cosa fare di meglio".

Detto ciò. Su Leao che parte dalla panchina c'è un motivo tecnico-tattico: 4 attaccanti il Milan non li sostiene secondo me, e si è visto anche a Rotterdam. E Leao dalla panchina, e ti dirà una cosa che ti stupirà, è il giocatore della storia del Milan che ha fatto più gol dalla Serie A entrando dalla panchina, 10, superando Inzaghi (9, ndr). Leao, in 6 anni, ha fatto 10 gol entrando dalla panchina più, non dalla panchina in generale, 48 assist. Non è un giocatore che si accende una volta al mese. I numeri lo dimostrano.

E difendo la scelta di Conceiçao di farlo partire dalla panchina per poi farlo entrare. Conceiçao sulle partite che ha fatto, in 2, 3 di queste ha fatto 3 cambi all'intervallo, che da un lato vuol dire "Ho sbagliato la formazione iniziale", che alle volte è successo, dall'altra però la preparazione di un discorso in cui all'intervallo metto dentro, come non fa l'Inter, uno, due cavalli veloci che spostano nettamente l'inerzia della partita a proprio favore":