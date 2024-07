Pastore: "Ibra come uomo immagine del Milan deve evitare di farsi associare a personaggi come IShowSpeed"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore, in compagnia dei colleghi, ha preso di mira Zlatan Ibrahimovic per l'atteggiamento avuto durante la diretta Twitch con il noto streamer IShowSpeed, dove è stato vittima, più che protagonista, di un trend che ha alzato un polverone non indifferente per il comunque delicato tema che è stato trattato. Queste le sue dichiarazioni.

"Ibra non benissimo in vari aspetti secondo me. Quella cosa (il trend CLICCA QUI) è anche difficile da commentare, perché arriva a come dire, a invadere un campo che non dovrebbe essere nemmeno sfiorato da un alto dirigente di una squadra di calcio, invece si presta, perché è un suo pieno diritto, a cose non molto consone al suo ruolo e commette degli errori, delle scivolate. Poi il web è implacabile, ma in certi casi fa anche gioco facile a criticare un'ex giocatore, un personaggio così importante. Non so esattamente cosa il Milan chieda ad Ibrahimovic, anche perché non è nemmeno dipendente del Milan, quindi lui risponde semmai a Cardinale, non alla società Milan, benché sia stato presente in tutte le conferenze stampa, quindi sia evidentemente l'uomo immagine del Milan, ma proprio per questo (ride ndr) come uomo immagine dovrebbe evitare di farsi associare a personaggi di grande successo, che però hanno, al di là dello svicolone del video, anche in passato hanno avuto battute infelici verso il Milan. Il tiktoker quando ha intervistato Leao, due anni fa, gli ha detto "Che cos'è questa squadra nella quale giochi, perché non vieni in Inghilterra?", parlando del Milan. Perché il Milan si associa ad una figura di questo tipo se non per i milioni di like e di follower che ha sui social? Voi direte esattamente per quello, ed io vi chiedo "E quindi?". Non lo so, il Milan non lo seguo in questi giorni per questo tipo di cose benché Zlatan Ibrahimovic, che d'altra parte essendo uomo libero può fare quello che vuole e lo fa".