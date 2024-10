Pastore: "In questo momento il Milan ha undici giocatori per fare il calcio che Fonseca ha trovato per fare punti e fare gioco"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di spogliatoio "Elastici", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la sconfitta di Leverkusen contro il Bayer in Champions League:

"Secondo me c'è una questione che è vera, il Milan si è svegliato ed ha aspettato troppo un Leverkusen certamente temibile, ma fragile dietro. La peggior difesa della colonna di sinistra della classifica di Bundesliga. Il Milan lo sapeva, doveva metterci più aggressività. Però c'è un tema: se il Milan ha svoltato con il 4-2-3-1 con Morata, però giocano sempre quegli undici nelle ultime tre partite. Oggi (ieri ndr) Morata non stava bene ha giocato Loftus. E mi sembra di capire che a parte Pavlovic, che è quello che sta fuori dalla difesa, tutti gli altri titolari non abbiano dei ricambi all'altezza. Non ce l'ha Pulisic, perché è entrato Chukwueze ed è stato il peggiore in campo in 10 minuti. Musah non entra. Il terzo centrocampista della rosa non entra. C'è Calabria che non sta giocando, Terracciano, Okafor. E quindi il problema del Milan è che in questo momento ha undici giocatori per fare il calcio che Fonseca ha trovato per fare punti e fare gioco. Ma se viene meno per un infortunio, una squalifica, un calo di forma, uno di questi, il Milan è quello di stasera.

Per 60 minuti un Milan meno automatico, meno sciolto, e poi devo dire che la cattiveria continua a mancare per esempio in Leao che questa sera ha fatto una partita ampiamente sotto la sufficienza. È un tema che purtroppo, e Leao non vorrebbe e neanche noi vorremmo parlare sempre delle stesse cose, in certe pause, in certi mancati inserimenti, io rivedo il solito Leao che non sembra capire fino in fondo il gioco dei compagni. Ed ho visto una scena con Tomori a fine primo tempo che gli fa una sfuriata piuttosto forte".