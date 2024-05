Pastore su Fonseca: "Non è di certo un dilettante, però andrà aiutato e sostenuto. Nel Milan serve un po' di chiarezza"

vedi letture

E' intervenuto così a Radio Rossonera, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore che ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera. Queste le sue interessanti dichiarazioni:

"Il Milan deve mettere chiarezza all'interno del proprio mondo, e non vuol dire che bisogna farlo per forza con un allenatore famoso o carismatico. Fonseca non è agli esordi, non è un dilettante come altri ne ha avuti il Milan negli ultimi 10 anni, va sicuramente aiutato e sostenuto. Serve una struttura chiara e organizzata, vedi il ruolo di Ibra che non ho ancora capito bene, l'ambiente e i tifosi sono un po' in subbuglio, serve chiarezza".