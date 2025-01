Pato su Ibrahimovic: "Per me è l'uomo giusto per il Milan, penso che lo possa aiutare. Basta dargli tempo"

Ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli BSMT, Alexandre Pato ha ricordato i suoi anni in rossonero con grande nostalgia, svelando anche qualche retroscena particolare.

Su Ibrahimovic

"Ibra, ci siamo incontrati ieri, non è cambiato per nulla. Per me è un uomo molto giusto per il Milan. È bravissimo. Era una persona che tirava su la squadra, grazie anche al suo modo un po' più aggressivo. Ma è un ragazzo gentilissimo, molto amico, è gentile. Quindi penso che lui può aiutare il Milan. Però sai, a volte, tu sei una squadra che ha tanti titoli, la pressione, basta dargli tempo.

Ibrahimovic è sempre stato così. Poi oggi ho anche messo una foto sul mio Instagram. È divertente, sorridente, però lui è anche un uomo che nel suo ruolo deve essere un po' più serio. Però lui è molto educato, di cuore. Ha salutato tutta la mia famiglia quando siamo venuti a Milanello. Capisco il ruolo che ha oggi, e quindi deve fare quello, ma dentro di lui ha un cuore molto grande".

Sul famosissimo litigio Ibrahimovic-Onyewu

"Hai presente il Colosseo? In quel momento sembrava quello. È stata brutta (ride, ndr). Non è stata bella perché menomale che eravamo tutti lì, perché poteva succedere un caos. Ed è successo. Perché loro sono forti, grossi, ed eravamo tutti lì, erano difficili da superare. Ibra fa arti marziali, mentre Onyewu era bello grosso. Però sì, è stata brutta. Se posso dire chi picchiava chi era dura. Perché Onyewu aveva preso Ibra, Ibra aveva preso Onyewu, quindi non è stata facile. Poi menomale che Rino, insieme agli altri, hanno separato tutti. È stata una bella gara".