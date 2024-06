Paura alla Stuttgart Arena: Varga rimane a terra, Scozia-Ungheria si ferma per diversi minuti

Grande paura, minuti di vera e propria apprensione alla Stuttgart Arena per un violento scontro che ha visto coinvolto Barnabas Varga, attaccante del Ferencvaros e della nazionale dell’Ungheria, che si è scontrato con il portiere e un difensore della Scozia in area, ricevendo soccorsi medici con l’intero stadio che ha tenuto il fiato sospeso finché non l’ha visto uscire soccorso in barella.

Si è tenuto anche un check del VAR per un potenziale rigore, che però non è stato rilevato.