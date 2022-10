Paura in casa Theo Hernandez: villa rapinata, presenti la compagna e il figlio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momenti di paura in casa Theo Hernandez. La villa del terzino rossonero, riportano Gazzetta dello Sport e successivamente Sky Sport, è stata bersaglio di una banda di malviventi, che nella serata di ieri gli hanno svaligato la villa a Cassano Magnano in provincia di Varese. Il francese era alla cena di squadra, dunque non era presente in casa.