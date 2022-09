Pausa nazionali, quando giocherà il Portogallo di Leao

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafa Leao, dopo essersi preso il Milan, vuole diventare protagonista anche in nazionale. Il 17 rossonero è stato convocato per i prossimi impegni della nazionale portoghese e punta a partecipare al Mondiale in Qatar. Di seguito gli impegni dei prossimi giorni della nazionale lusitana.

Sabato 24/09, ore 20.45: Repubblica Ceca - Portogallo

Martedì 27/09, ore 20.45: Portogallo - Spagna