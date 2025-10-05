Pavlovic a DAZN: "Con Allegri giochiamo con più fiducia"

Pavlovic a DAZN: "Con Allegri giochiamo con più fiducia"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:03News
di Manuel Del Vecchio

Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla sfida alla Juve:

“Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite”.

Con mister Allegri:

“Giochiamo con più fiducia. Col mister è così”.