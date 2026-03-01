Pavlovic: "Contento della mia stagione. Grazie al mister miglioro tanto"

Pavlovic: "Contento della mia stagione. Grazie al mister miglioro tanto"
Strahinja Pavlovic è stato intervistato da DAZN nel post partita di Cremonese-Milan. Queste le parole dell’MVP del match:

Che partita è stata?

“Una partita molto molto difficile, la cosa importante erano i 3 punti. E ora andiamo al Derby con una vittoria”.

Quanto ti senti migliorato?

“Sono contento della mia stagione. Grazie al mister, con lui mi sento molto bene e cresco molto”.