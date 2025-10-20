Pavlovic dopo la sfida contro la Fiorentina: "Bella vittoria. Forza Milan!"

Pavlovic dopo la sfida contro la Fiorentina: "Bella vittoria. Forza Milan!"
>Strahinja Pavlovic, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina, ha esultato così sul proprio profilo Instagram, allegando una serie di immagini di ieri con la seguente didascalia: "Bella vittoria, forza Milan!"