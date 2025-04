Pavlovic: "Il Milan è stato il primo club a cercarmi. Qualche problema con il Salisburgo durante la trattativa, ma alla fine è andato tutto bene"

Strahinja Pavlovic, intervistato da Mozzart Sport, ha commentato così il suo arrivo al Milan nell'estate 2024:

Sull'arrivo al Milan: "Il Milan è stato il primo club a cercarmi. C'erano anche club inglesi, anche se non non li nomino ora. Prima dell'inizio dell'Europeo, ho sentito Zlatan Ibrahimović per la prima volta. Per caso, l'avevo visto qualche giorno prima e non avevo idea di essere nel mirino del Milan. Quando mi ha chiamato e quando ho visto quanto mi volevano, non ho pensato a nessun altro club".

Sull'interesse dell'Atletico Madrid: "Non ho parlato con Simeone, né con nessun altro del club. Sapevo dell'interesse tramite l'agente e altre persone, ma prima ancora avevo detto a Zlatan che volevo andare al Milan".

Su Ibrahimovic e il sì al Milan: "Perchè ho detto sì al Milan? Per Zlatan, per la grandezza del club, per la Serie A, per tutto. Ho avuto diverse conversazioni con Ibra in cui mi ha detto che gli piace il mio carattere, che gli piace quello che sono e che voleva vedermi qui a qualsiasi costo. Ci si aspettava che la trattativa finisse prima, ma poi abbiamo avuto piccoli problemi a Salisburgo, non è andata come doveva andare, ma alla fine, grazie a Dio, è finito tutto bene e sono arrivato qui".