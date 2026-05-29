Pavlovic premiato nel pagellone del QS: "Caratteristiche che ingolosiscono la Premier"
A conti fatti tra le pochissime note liete di questa stagione del Milan che si è appena conclusa, Strahinja Pavlovic è stato indicato come uno dei pochi giocatori positivi del club rossonero nel pagellone del QS di fine stagione. Il centrale serbo insieme a Modric sono i due calciatori del Milan che figurano nell'elenco dei promossi: il quotidiano ha premiato o criticato, a seconda del rendimento, alcuni dei protagonisti dell'ultimo campionato che è giunto al termine lo scorso weekend.
Per Strahinja Pavlovic il voto è molto positivo, un 7 in pagella che racconta molto. Il giudizio scritto del giornale recita così: "Effetto Max sul centrale. Spartano sull'uomo con quel fisicaccio da com-battimento, più che generoso nelle proiezioni offensive. Sbandate ridotte rispetto al passato. E caratteristiche che ingolosiscono la Premier".
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