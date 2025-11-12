Pavlovic racconta cosa gli ha detto Allegri dopo la sconfitta con la Cremonese

Strahinja Pavlovic, centrale serbo del Milan, è divenuto quest'anno uno dei titolarissimi della formazione rossonera con Massimiliano Allegri che gli ha dato fiducia fin dal suo arrivo e lo schiera con continuità dal primo minuto nella linea difensiva a tre con Gabbia e Tomori. L'ex Salisburgo si sta facendo apprezzare per la sua determinazione e le sue sortite offensive, spesso foriere di buoni risultati. A margine della convocazione con la Serbia e per festeggiare le 50 presenze in Nazionale, raggiunte la scorsa sosta, Pavlovic è stato intervistato sui canali ufficiali della sua federazione calcistica. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Massimiliano Allegri: "Ero molto deluso dopo la sconfitta iniziale contro la Cremonese. Sentivo che questa poteva essere una grande stagione, e poi perdi la prima in casa prendendo due gol su due mezze occasioni... Mi sono buttato giù di morale. Il giorno dopo l’ho incontrato e mi ha detto di rilassarmi, che era solo l’inizio. Io gli ho risposto: ‘Sì, ma non possiamo prendere due gol così.’ E lui: ‘Non preoccuparti, hai 24 anni, sei ancora giovane per un difensore, andrà tutto bene’. Ha un ottimo approccio con i giocatori, parla spesso con tutti nello spogliatoio, è una persona molto positiva. È un altro suo grande punto di forza.”