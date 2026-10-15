Pavlovic a Sky: "Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime gare. Stasera modello per come dobbiamo giocare"

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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.

Bella vittoria stasera.

"Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime partite davanti alle porte, non creando tante occasioni. Stasera ne abbiamo avute tante: bene stasera, bel calcio".

Ti aspettavi questo impatto di Cisse?

No, devo essere onesto. Lui è davvero un bravo ragazzo, lavora tanto ogni giorno e sono molto contento per lui".

Cosa serve al Milan?

"Stasera è stata una bella partita, forse è la partita modello per come dobbiamo giocare. Dobbiamo sempre vincere i duelli, creando occasioni e non sbagliando davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti".