Pavlovic a Sky: "Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime gare. Stasera modello per come dobbiamo giocare"
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.
Bella vittoria stasera.
"Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime partite davanti alle porte, non creando tante occasioni. Stasera ne abbiamo avute tante: bene stasera, bel calcio".
Ti aspettavi questo impatto di Cisse?
No, devo essere onesto. Lui è davvero un bravo ragazzo, lavora tanto ogni giorno e sono molto contento per lui".
Cosa serve al Milan?
"Stasera è stata una bella partita, forse è la partita modello per come dobbiamo giocare. Dobbiamo sempre vincere i duelli, creando occasioni e non sbagliando davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti".
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