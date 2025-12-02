Pedulla durissimo: “Gli arbitri sono scarsi. Sabato abbiamo raggiunto il limite”

Dopo il caos scoppiato durante i minuti di recupero di Milan Lazio per l'episodio che ha visto protagonisti il var Di Paolo e l'arbitro Collu, si è espresso in merito l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà. Nel suo canale YouTube infatti ha pubblicato un video in cui, riprendendo quest'ultimo episodio, ha analizzato il problema degli arbitri che in queste prime 12 giornate di Serie A si è rivelato più grave del previsto. Vedimao le sue parole:

“Quando c’è la prova regina dell’attendibilità, dell’inefficacia, dell’inutilità del var che crea delle cose allucinanti, e sabato abbiamo raggiunto il limite massimo, secondo me da sabato non si può più tornare indietro. Quando parlo di arbitri attenzione, parlo soltanto degli arbitri non degli uomini, gli uomini non li tocco, non mi permetterei mai. Posso dire che è un arbitro scarso che non è all’altezza, si lo ribadisco, gli arbitri sono scarsi, non all’altezza di un sistema sbagliato con un commissariamento in atto, che dovrebbe essere in atto, ma che con ieri siamo stati, siete stati, sono stati presi a botte, a schiaffi, metaforicamente parlando, dal punto di vista definitivo perché qui si tratta di capire chi te lo spiega, come ti confezionano pacchetto. Ripeto, ci sono arbitri scarsi, ne salviamo alcuni bravi ma che rischiano di diventare scarsi, ma sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili che è stato dimostrato da una persona alla quale gli hanno dato 10, gli hanno dato del genio, io invece del genio non glielo darei perchè ha messo sotto i piedi l’abc e i canoni essenziali, le regole del buon senso che non dovevano essere mai messe in discussione, ha rivalutato delle cose, ha fatto una frittata. Lui cosa fa, dichiara fallo di mano quello di Pavlovic, che non è mai fallo, e si inventa un fallo subito dallo stesso. Si inventa una cosa che non esiste assolutamente”.