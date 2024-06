Pedullà: "Patto di ferro Joorabchian-Giuntoli. E può coinvolgere Zirkzee! Ora il Milan…"

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Joshua Zirkzee al Milan: "Vi abbiamo più volte raccontato come tra Kia Joorabchian e Cristiano Giuntoli ci sia da sempre un grande rapporto che si sta tramutando in un patto di ferro. Dopo quanto sta accadendo con Douglas Luiz (la telefonata con Monchi e la sponda dell’agente iraniano) dobbiamo stare molto attenti alle evoluzioni per Zirkzee. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva nel pomeriggio, la Juventus può tornare forte sull’attaccante olandese approfittando della fase di stand-by tra il Milan e l’agente. Giovedì scorso la Juve era defilata, proprio così, ma evidentemente era una strategia di quelle che ti portano a restare alla finestra approfittando di qualche passo falso dei rivali. E sulle commissioni il Milan, che si era avvicinato giovedì, ha dovuto registrare carte che sono spesso cambiate. Il Milan ha solo una possibilità, ora che è andato sulle montagne russe: pagare quanto chiede Joorabchian, stop. Altrimenti si dovrà dedicare a Dovbyk, Gimenez o a qualche altro specialista della Premier.

La domanda sorge spontanea: c’è qualcuno dietro Kia? Il sospetto è forte, il sospetto che ci sia anche Giuntoli. Un’altra domanda sarebbe: ma Zirkzee porterebbe alla cessione di Vlahovic? Nessuno è incedibile, l’ingaggio di Dusan è extralarge ma lui è felice e la Juve anche, quindi fino a prova contraria oggi il club bianconero agisce in previsione di una possibile/probabile cessione sia di Chiesa che di Soulé, almeno di uno dei due se non entrambi. Certo, Zirkzee ha mercato in Premier (si parla sempre di Arsenal e Manchester United), ma se la Juve decidesse davvero di affondare… Occhio".