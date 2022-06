Pellegatti: "Andare su Dybala sarebbe straordinario, ora che la situazione con l'Inter è ferma"

MilanNews.it

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale YouTube. In particolare, Pellegatti ha voluto dare una sua suggestione di mercato che riguarda Paulo Dybala e si è espresso così in merito: "Visto che in questo momento la situazione Dybala all’Inter è un po’ ferma, secondo quanto si legge sui giornali. In questo momento andare su Dybala, non tanto per soffiarlo ai nerazzurri, non dico che equivale a vincere un altro scudetto - sarebbe una blasfemia - ma sarebbe straordinario e lo paragonerei all’acquisto di Roberto Donadoni, il primo urlo del Milan di Berlusconi. Pensiamo se Cardinale come biglietto da visita si presenta con Paulo Dybala: sarebbe formidabile non solo dal punto di vista tecnico".