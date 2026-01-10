Pellegatti convinto: “Fullkrug ragazzo intelligente. Giusto tenere un profilo basso”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha caricato un video dove tra i vari temi ha parlato anche della presentazione di Fullkrug e del profilo basso che ha mantenuto con le sue parole. Questo il suo commento:

"Fullkrug mi sembra un ragazzo intelligente, parlatore, è un ragazzo che mi sembra abbia già imparato quali siano i traguardi del Milan da dare in pasto al pubblico: quarto posto, concorrenza difficile, ci aspetta un duro lavoro. Perfetto, questo è quello che deve trapelare. Allegri dà questi dettami, questi consigli. Fullkrug ha già imparato cosa deve dire al pubblico. Io credo che una squadra che ha portato a casa 39 punti, che ha perso solo una partita, che ha battuto le più grandi del campionato, è giusto che voli basso ma che poi sul campo dimostri la voglia di vincere questa stella, questo campionato".