Pellegatti: "Dispiace aver perso con il Napoli perché il Milan è stato incisivo. Troppi gol subiti"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, nel suo consueto video mattutino pubblicato su Youtube, ha commentato Milan-Napoli 1-2 di ieri sera dicendo: “Ieri sera ho usato un prodotto che ho comprato in Francia contro le bruciature superficiali. Mi è bruciato perdere contro il Napoli dopo un primo tempo sontuoso, senza aver rischiato nulla. Prendiamo gol, e il Milan è andato in svantaggio già contro l’Udinese, contro l’Atalanta e contro l’Inter, riuscendo sempre a reagire alla grande come avvenuto anche ieri sera con il gol di Giroud. Poi prendi un altro gol e hai ancora la forza di reagire prendendo la traversa al minuto 86. Ci dispiace dopo 22 partite senza sconfitta, perdere contro questo Napoli. Pur senza Leao, il Milan è stato incisivo e ha lottato, mettendo lì in Napoli. Dobbiamo esaminare anche le cose che sono andate meno bene, ossia che abbiamo subito ancora gol. Siamo riusciti a mantenere la porta inviolata solo contro Bologna e Sassuolo. Questo è un punto da esaminare”.