Pellegatti non ha dubbi: “Modric fondamentale, con lui la palla gira meglio e la manovra è migliore”
MilanNews.it
Carlo Pellegatti esprime la sua idea in merito a Luka Modric e all’importanza che ha nel centrocampo rossonero.
Nel suo canale YouTube, direttamente da Salisburgo a poche ore dal match ha parlato Carlo Pellegatti ed ha espresso la sua idea su Luka Modric e sull'importanza che attualmente ha nel Milan. Queste le sue parole.
"In questo momento il Milan con Modric e il Milan senza Modric sono due cose totalmente diverse. Non è che uno dice 'No, ma se non mettessi Modric metterei questo giocatore così migliora la manovra, è più veloce, meno si subisce', no. Ogni volta che entra Modric la manovra del Milan diciamo che assume i connotati un pochino più stabili, un pochino più rapidi, perché lui fa girare la palla, fa sudare la palla, non suda lui. Ecco perché secondo me non è Modric il problema del Milan, ma proprio un problema di collettivo, di manovra".
Pubblicità
News
Verso Salisburgo-Milan: austriaci imbattuti nelle cinque partite europee disputate in questa stagione
Rinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non oradi Franco Ordine
Le più lette
4 Jashari riserva di Musah. Sabatini: "Con tutto il rispetto dell'allenatore che li allena, rimaniamo perplessi"
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Steinblicher: “Il Salisburgo sarà cauto, la squadra è in buona condizione. Sfortunati per alcuni infortuni”
Carlo PellegattiPreoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
Antonio VitielloPrimo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, cantiere che preoccupa. Chi si prende responsabilità? Mercato di gennaio: per quale modulo?
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com