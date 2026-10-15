Pellegatti non ha dubbi: “Modric fondamentale, con lui la palla gira meglio e la manovra è migliore”

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Carlo Pellegatti esprime la sua idea in merito a Luka Modric e all’importanza che ha nel centrocampo rossonero.

Nel suo canale YouTube, direttamente da Salisburgo a poche ore dal match ha parlato Carlo Pellegatti ed ha espresso la sua idea su Luka Modric e sull'importanza che attualmente ha nel Milan. Queste le sue parole.

"In questo momento il Milan con Modric e il Milan senza Modric sono due cose totalmente diverse. Non è che uno dice 'No, ma se non mettessi Modric metterei questo giocatore così migliora la manovra, è più veloce, meno si subisce', no. Ogni volta che entra Modric la manovra del Milan diciamo che assume i connotati un pochino più stabili, un pochino più rapidi, perché lui fa girare la palla, fa sudare la palla, non suda lui. Ecco perché secondo me non è Modric il problema del Milan, ma proprio un problema di collettivo, di manovra".