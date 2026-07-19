Pellegatti entusiasta: “Torno a sorridere quando parlo di Milan Futuro, Navarro ottima scelta”

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Pellegatti commenta con entusiasmo l’arrivo di Navarro come allenatore di Milan Futuro.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, parlando dell'amichevole avvenuta oggi a Milanello tra prima squadra e Milan Futuro è tornato a parlare proprio del progetto Under 23. Queste le sue parole.

"Mi è tornato un po' di sorriso parlando di Milan Futuro perché m'han detto mi sembra una scelta intelligente quella di mettere un maestro, un professore come dicono Sergio Navarro è un allenatore che viene dalla scuola di Bilbao, una scuola prolifica, quindi mi auguro di vedere giocare bene, mi viene voglia anche di andare a vedere per non intristirmi come nelle scorse annate".