Pellegatti entusiasta: “Torno a sorridere quando parlo di Milan Futuro, Navarro ottima scelta”

Pellegatti entusiasta: “Torno a sorridere quando parlo di Milan Futuro, Navarro ottima scelta”MilanNews.it
Oggi alle 22:36News
di Andrea La Manna
Pellegatti commenta con entusiasmo l’arrivo di Navarro come allenatore di Milan Futuro.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, parlando dell'amichevole avvenuta oggi a Milanello tra prima squadra e Milan Futuro è tornato a parlare proprio del progetto Under 23. Queste le sue parole.

"Mi è tornato un po' di sorriso parlando di Milan Futuro perché m'han detto mi sembra una scelta intelligente quella di mettere un maestro, un professore come dicono Sergio Navarro è un allenatore che viene dalla scuola di Bilbao, una scuola prolifica, quindi mi auguro di vedere giocare bene, mi viene voglia anche di andare a vedere per non intristirmi come nelle scorse annate".