Pellegatti: "Estupinan arrivato con la speciale raccomandazione di De Zerbi, da sempre suo grande estimatore"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso su Pervis Estupinan: "Sulla fascia sinistra pare una scelta felice quella dell’inserimento di Pervis Estupiñán, difensore completo, di spiccata personalità, arrivato con la speciale “raccomandazione” di Roberto De Zerbi, da sempre grande estimatore del giocatore ecuadoriano".

I NUMERI DI ESTUPINAN

In totale ha giocato 337 gare ufficiali andando a segno 11 volte e servendo 29 assist vincenti. Sono stati 54 i cartellini gialli e solamente 3 quelli rossi (due quando era al Quito e uno al Maiorca). Degli undici goal, 4 li ha realizzati nella prima frazione, mentre i restanti 7 nella ripresa. Le migliori stagioni le ha avute nei tre anni in Inghilterra al Brighton dove ha collezionato 104 presenze, con 5 goal e 14 assist.

In Nazionale ha giocato 48 partite, con 4 goal segnati e altrettanti assist serviti. Nell’ultimo mondiale ha giocato tutte e tre le gare da titolare, mentre nell’ultimo match, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, contro il Perù ha indossato la fascia da capitano. Ha affrontato una volta la nazionale italiana (nell’amichevole vinta dagli azzurri 2 a 0 nel 2024) e due volte la Juventus (allenata da Allegri) negli ottavi della Champions 2021/2022: dopo il pareggio 1 a 1 in Spagna, Estupinan e compagni espugnarono lo Juventus Stadium con un netto 3 a 0. In Champions ha anche affrontato una volta l’Atalanta (sempre nel 2021/2022) vincendo 3 a 2 a Bergamo, mentre in Europa League contro la Roma dopo il pesante KO all’Olimpico (4-0), ha vinto al ritorno (1-0) uscendo però dalla competizione.