Pellegatti: "Gattuso con Bennacer, Theo e Ibra avrebbe migliorato la stagione dello scorso anno"

Con un video suo proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri.

Si sono pentiti in società di aver mandato via Gattuso?

Non so si siano pentiti di aver mandato via Gattuso, ma sicuramente è una lezione importante. Un Gattuso con un Bennacer, un Theo e un Ibra avrebbe migliorato la scorsa stagione. Non so se siano pentiti, ma spero che abbiano capito che serva da lezione e che la continuità è importante"