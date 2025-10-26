Pellegatti guarda avanti: “Pisa brutta eccezione. Leao è il nostro bomber”

Archiviata la partita contro il Pisa, i rossoneri sono chiamati subito a scendere in campo per il turno infrasettimanale in una partita delicata e complicata a Bergamo contro l'Atalanta. In merito ha parlato Carlo Pellegatti che si è espresso così:

“La partita di Bergamo è importante dopo il passo falso, o semi falso perchè non hai perso anche se in realtà ci aspettavamo una vittoria. Giochiamo contro una squadra attanagliata dalle polemiche, non perde mai, non vince spesso, ho visto i voti dei giocatori contro la Cremonese, hanno trovato gli stessi problemi che ha trovato il Milan contro il Pisa, voti non alti, quindi sono in un momento un po’ delicato per un Atalanta che ha segnato 1 gol tra Slavia Praga e Cremonese. Per il Milan c’è anche un problema tecnico perchè trovata la saldezza della difesa, mi auguro che i due gol subiti dal Pisa siano una brutta eccezione, adesso il Milan deve trovare la formula per riuscire ad essere prolifico non solo con Leao”.

Su Leao: “Sono contento abbia trovato la continuità sul gol, peccato per quella traversa che avrebbe ancor di più esaltato il molare del giocatore che adesso osa, ha effettuato 2 tiri dal limite dell’area, entrambi in gol, che forse solo qualche mese fa non tentava. Le ha tentate anche perchè era in una posizione del campo dove si può tentare questo. Leao oggi è il nostro bomber, è il giocatore a cui il Milan affida le conclusioni”.