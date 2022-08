Pellegatti: "Ibrahimovic si trasferisce con la famiglia a Milano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Pellegatti, intervenuto in video sul suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento su Ibrahimovic: "Ieri Zlatan Ibrahimovic è andato a Milanello, ha cominciato a rifrequentare il centro sportivo. Oggi è andato con il figlio più piccolo, c’è una grande novità. Ibrahimovic si trasferisce con la famiglia a Milano. È un elemento importante, vuole dire che Ibra può rimanere anche dopo quest’anno da giocatore: speriamo che abbia sposato definitivamente il Milan, lo avremo sempre vicino. Non so con quale incarico, non so nemmeno se rimarrà nel Milan. Ma lo deduco, perché se trasferisce la famiglia a Milano penso proprio che il suo futuro sia milanese".