Pellegatti: "Il Milan di Pioli è contraddistinto da emozioni, dal creare tensioni e momenti cruciali"

vedi letture

"Dobbiamo gustarci queste partite, come quella che affronteremo giovedì sera in Europa League contro la Roma, mi vengono i brividi. Il Milan di Pioli è contraddistinto da emozioni, dal creare tensioni e momenti cruciali. Quello che dico io è che, finalmente, dopo tanti anni piatti e freddi, dal 2014 in poi siamo tornati ad essere protagonisti e a giocarci importanti traguardi".

E' Intervenuto così sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, celebre giornalista e tifoso rossonero che ha parlato in merito all'attuale periodo del Milan di Stefano Pioli, con la prossima sfida contro la Roma sullo sfondo.