Pellegatti: "Il Milan riscatterà Tomori. L'assenza di Bennacer è stata sottovalutata"

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato così del momento del Milan e del riscatto di Tomori: "Con Ibra, Bennacer e il miglior Calhanoglu, il Milan può battere chiunque. Non avrà la rosa più forte, ma ha un gioco propositivo. L'assenza di Bennacer è stata sottovalutata. Lui e Kessie forma la miglior coppia di centrocampisti in Europa. Ieri è entrato e il Milan si è rivitalizzato. Il Milan non è inferiore a nessuno perchè ha il gioco. E finalmente lo stanno capendo tutti. C'è poi una nuova corrente di pensiero, cioè il Tomorismo. Tomori è uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia. Per riscattarlo serve andare dal Chelsea con 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, vista la forza del giocatore, di partire la nuova campagna di rafforzamento dal riscatto di Tomori. Il Milan vuole che il primo acquisto estivo sia lui. Il Milan andrà a Londra con 28 milioni di euro e lo riscatterà. Vi posso garantire che sarà così. Il Milan ha ancora il tesoretto per il difensore centrale che non ha speso la scorsa estate".