Pellegatti: "Il ritorno in gruppo di Ibrahimovic è una notizia rassicurante"

Carlo Pellegatti questa mattina ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove ha parlato del Milan e delle ultime notizie che riguardano la squadra. Pellegatti ha detto: “La notizia più gratificante e rasserenante di oggi è quella che Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo realizzando dei gol e degli assist in partitella. Ci auguriamo che possa tornare almeno in panchina con la Lazio e dal primo minuto nel match di Anfield contro il Liverpool. Ibrahimovic deve provare a battere il record di gol meno giovane della storia della Champions che appartiene, ad oggi, a Francesco Totti. Entrambi sono dei fuoriclasse. Oltre a questa notizia bisogna registrare il problema muscolare che ha colpito Rade Krunic prima del match Francia-Bosnia. Speriamo non sia nulla di grave perché il centrocampista aveva giocato bene nei due match iniziali di campionato contro Sampdoria e Cagliari. Ora però, dato che il campionato è fermo, l’argomento principale in casa Milan è il rinnovo, che non arriva, di Franck Kessie. Ci sono rumors che dicono che il PSG abbia offerto 10 milioni di euro a Kessie. Io non li ho verificati, ma non avevo nessun dubbio che si parlasse di questo argomento dopo la fine del calciomercato”.