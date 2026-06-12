Pellegatti insiste: “Assurdo che si cerchi prima l’allenatore dell’ad. Nessun nome fatto per la panchina centra con Fabregas”

Pellegatti insiste: “Assurdo che si cerchi prima l’allenatore dell’ad. Nessun nome fatto per la panchina centra con Fabregas”
Oggi alle 20:20News
di Andrea La Manna
Carlo Pellegatti ribadisce assurdo il fatto che il Milan stia cercando prima l’allenatore e poi l’amministratore delegato.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione in merito al prossimo allenatore del Milan. Queste le sue parole.

"Il casting continua, i cacciatori di teste continuano nel loro lavoro e io trovo ancora incredibilmente impossibile che ci sia il Milan alla ricerca dell'allenatore senza che prima sia stato annunciato l'amministratore delegato. Sembra incredibile, o annunciano tutti insieme, però si va da Glasner ad Amorim, Jaissle, a Pochettino, uno diverso dall'altro. Aveva detto Gerry Cardinale, "Mi piacerebbe trovare un allenatore alla Fabregas", poi si va a prendere gente come Glasner che con lo spagnolo non c'entrano nulla".