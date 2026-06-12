Fabrizio Romano: "Allegri, per il Napoli è complicato avere un modo rapido di interfacciarsi con il Milan”

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Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto su Max Allegri: non c'è ancora la risoluzione contrattuale col Milan. L'accordo col Napoli non è a rischio

I rallentamenti rossoneri nella ricerca di una nuova squadra dirigenziale stanno avendo conseguenze anche nella nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli: il tecnico livornese al momento non ha nessuno con cui trattare eventuale buonuscita e l'interruzione del rapporto lavorativo con il Milan. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nel consueto video su YouTube, fanno il punto della situazione:

ALLEGRI-MILAN, LA SITUAZIONE

Fabrizio Romano: “Confermiamo al 100% Allegri al Napoli: l’accordo è assolutamente valido, il Napoli non si muove da lì. Allegri sarà l’allenatore, ma è chiaro che quando c’è una situazione dirigenziale così difficile da gestire anche per il Napoli è complicato avere un modo rapido di interfacciarsi con il Milan”.

Matteo Moretto: “Non ci sono segnali ad oggi di una risoluzione imminente con il Milan. È un passaggio burocratico da fare, però il Milan, in questo momento di ricostruzione e vuoto di potere, comunque ha bisogno prima di sistemarsi e poi sistemare le altre situazioni”.