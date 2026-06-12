Bucchioni su Ibrahimovic: "Finché ci sarà lui, non farà lavorare gli altri"

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Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello"

Il Milan affronta il futuro con la certezza che saranno richieste programmazione e scelte ben ponderate. L’ultima stagione non ha risposto alle aspettative della dirigenza e della tifoseria, imponendo una riflessione approfondita sul momento vissuto dal club. I risultati ottenuti sono stati inferiori alle ambizioni e hanno spinto la società a studiare nuove prospettive.

La volontà è quella di dare forma a un progetto definito che restituisca consistenza e competitività alla squadra. Pianificazione ed equilibrio avranno un ruolo centrale nel consolidamento del percorso. Le prossime settimane saranno fondamentali per stabilire la direzione da seguire. Il Milan vuole inaugurare una nuova fase fondata sulla crescita graduale e sulla volontà di tornare ai massimi livelli.

Intanto Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, o saremo punto e a capo. Finchè ci sarà lui, sarà sempre una variabile impazzita,che non farà lavorare gli altri. Ce lo dice la storia recente.