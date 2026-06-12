Galliani: "Silvio Berlusconi era un fuoriclasse assoluto"
In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi Rete 4, con 10 minuti, rende omaggio all’ex presidente del Milan, politico e importante uomo d’affari. Per farlo c’è Adriano Galliani, che ha speso una vita al fianco di Silvio:
“Non conoscevo Silvio Berlusconi, vengo invitato a cena quel primo novembre del 1979. Le quattro vite sono una antecedente, le altre tre dopo quel 1979. Silvio Berlusconi era un fuoriclasse assoluto. Con i 50 anni miei di calcio penso di avere l’esperienza per capire i fuoriclasse. La sua prima vita: imprenditore edile. Gli altri imprenditori importanti di Milano facevano tanti condomini sparsi per la città, Silvio Berlusconi ha l’idea di fare una città. Fa Milano 2 nei primi anni ’70. Una Milano 2 che ancora adesso è visitata dai principali architetti del mondo. Una città dove le macchine non incontravano le biciclette e le biciclette non incontravano i pedoni”.
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