Gozzini su Cardinale: "E' in cima al processo decisionale e intende essere massimamente operativo"

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Alessandra Gozzini, nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ruolo di Gerry Cardinale nel casting per l'allenatore rossonero

Il Milan si proietta verso il futuro con la consapevolezza che saranno necessarie scelte ponderate e una programmazione efficace. L’ultima stagione non ha soddisfatto le aspettative della società e dei tifosi, rendendo inevitabile un’analisi approfondita del momento. I risultati raggiunti non sono stati all’altezza delle ambizioni e hanno portato la dirigenza a riflettere su possibili cambiamenti.

La volontà è quella di impostare un progetto definito che restituisca forza e competitività alla squadra. Equilibrio e pianificazione saranno elementi essenziali per consolidare il percorso. Le prossime settimane si riveleranno decisive per comprendere quale direzione intraprendere. Il Milan vuole avviare una nuova fase basata sulla crescita progressiva e sul desiderio di tornare protagonista. Oliver Glasner potrebbe essere il primo tassello di questa trasformazione.

Intanto Alessandra Gozzini, nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ruolo di Gerry Cardinale nel casting per l'allenatore rossonero: "Il fondatore di RedBird e patron rossonero partecipa attivamente ai colloqui con i candidati alla panchina, insieme a lui, Ibra e il nuovo fidato braccio destro Massimo Calvelli. Gerry vuole avere la prima e ultima parola, dopo che per anni ha lasciato scegliere gli altri: è in cima al processo decisionale e intende essere massimamente operativo".