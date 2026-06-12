Trevisani sul momento del Milan: "Una follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso"

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Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a Mediaset sulla gestione del Milan da parte di RedBird: le sue parole

Il Milan guarda avanti sapendo che saranno indispensabili pianificazione e scelte precise. L’ultima annata non ha rispettato le aspettative del club e della sua tifoseria, imponendo un’attenta riflessione sul contesto attuale. I risultati ottenuti sono stati al di sotto delle ambizioni e hanno spinto la proprietà a valutare percorsi alternativi.

L’obiettivo è costruire un progetto strutturato che possa restituire solidità e competitività alla squadra. Programmazione ed equilibrio saranno componenti fondamentali per consolidare il lavoro futuro. Le prossime settimane saranno importanti per delineare le prospettive della società. Il Milan punta a inaugurare un nuovo ciclo fondato sulla crescita costante e sulla volontà di tornare ai vertici. Oliver Glasner potrebbe rappresentare il primo tassello di questo nuovo corso.

Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a Mediaset sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle. L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e questo è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. Non hanno capito che il calcio non è l'NBA o NHL, ma il calcio ha delle tempistiche che vanno rispettate e questa cosa agli americani direi che non risulta chiara".