Bonanni sul caos dirigenziale: "Bisognava trovare subito una soluzione"

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assimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ad oggi il Milan peraltro non è nemmeno iscritto al campionato"

Il Milan guarda al domani con la consapevolezza che saranno necessarie programmazione e scelte mirate. L’ultima annata non ha soddisfatto le attese del club e dei suoi sostenitori, rendendo indispensabile una valutazione approfondita del contesto. I traguardi raggiunti non sono stati in linea con gli obiettivi prefissati e hanno spinto la dirigenza a considerare nuove soluzioni.

L’intenzione è quella di sviluppare un progetto chiaro che riporti stabilità e competitività alla squadra. Organizzazione ed equilibrio rappresenteranno elementi fondamentali per rafforzare il cammino. Le prossime settimane saranno determinanti per tracciare il futuro della società. Il Milan vuole dare il via a un nuovo percorso basato sulla crescita progressiva e sulla volontà di tornare ai vertici. Oliver Glasner potrebbe essere il primo passo di questa nuova fase.

Intanto Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ad oggi il Milan peraltro non è nemmeno iscritto al campionato. La scelta di mandare via tutti poteva anche avere senso, ma una soluzione andava trovata nel minor tempo possibile, altrimenti si dà un segnale di inadeguatezza".