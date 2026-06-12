Bonanni sul caos dirigenziale: "Bisognava trovare subito una soluzione"
Il Milan guarda al domani con la consapevolezza che saranno necessarie programmazione e scelte mirate. L’ultima annata non ha soddisfatto le attese del club e dei suoi sostenitori, rendendo indispensabile una valutazione approfondita del contesto. I traguardi raggiunti non sono stati in linea con gli obiettivi prefissati e hanno spinto la dirigenza a considerare nuove soluzioni.
L’intenzione è quella di sviluppare un progetto chiaro che riporti stabilità e competitività alla squadra. Organizzazione ed equilibrio rappresenteranno elementi fondamentali per rafforzare il cammino. Le prossime settimane saranno determinanti per tracciare il futuro della società. Il Milan vuole dare il via a un nuovo percorso basato sulla crescita progressiva e sulla volontà di tornare ai vertici. Oliver Glasner potrebbe essere il primo passo di questa nuova fase.
Intanto Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ad oggi il Milan peraltro non è nemmeno iscritto al campionato. La scelta di mandare via tutti poteva anche avere senso, ma una soluzione andava trovata nel minor tempo possibile, altrimenti si dà un segnale di inadeguatezza".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan