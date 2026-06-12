FOTO MN - Tre anni dalla scomparsa di Berlusconi, l'omaggio dei tifosi rossoneri ad Arcore

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il 12 giugno 2023 ci lasciava Silvio Berlusconi: all'età di 86 anni l'ex presidente rossonero è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia.

Berlusconi è stato proprietario del Milan per 31 anni, dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017 vincendo ben 29 trofei e rimanendo nel cuore di tutti i tifosi del Diavolo, che ancora oggi, terzo anniversario della sua scomparsa, omaggiano l'ex presidente con doni, cartelli e bandiere rossonere fuori dalla sua villa ad Arcore.