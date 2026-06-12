Marchegiani: "La valutazione dell'intera rosa del Milan è stata compromessa dal rendimento basso di alcuni calciatori"

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Luca Marchegiani ha detto la sua sul Milan durante l'ultima puntata di 'Calciomercato-L'Originale' di Alessandro Bonan.

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Calciomercato-L'Originale' di Alessandro Bonan, l'ex calciatore Luca Marchegiani ha parlato rapidamente di Milan allacciandosi al fatto che la formazione rossonera è quella con più giocatori convocati al Mondiale di tutta la Serie A:

“Perché il Milan è la squadra con più giocatori al Mondiale? Perché ha tanti stranieri (ride, ndr). Che il Milan fosse una squadra forte lo dicevamo. Ha avuto un rendimento basso da parte di alcuni giocatori che io ritenevo potessero essere dei dominatori, e questo ha compromesso la valutazione dell’intera rosa. All’inizio io ero uno di quelli che riteneva il Milan non dico in lotta per lo scudetto, ma poco dietro”.