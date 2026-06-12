Bonanni avverte: "Milan, c'è bisogno di chiarezza e celerità"

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L'ex calciatore di Serie A Massimo Bonanni ha commentato la situazione del Milan, ancora orfano di allenatore e dirigenza

Il Milan ancora non ha definito chi saranno i protagonisti dell'area sportiva, sulla panchina o dietro la scrivania, per la prossima stagione. Il club rossonero si ritrova immerso in un casting caotico e colloso, senza ancora nessuna linea chiara da seguire. Una situazione che pone il Diavolo in una posizione pessima in vista dell'anno prossimo, anche agli occhi della critica. L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto a Maracanà in onda su TMW Radio, ha espresso il suo punto di vista in merito al Milan.

BONANNI, MILAN SERVE CHIAREZZA

Il giudizio di Massimo Bonanni sul Milan, paragonato anche alla Juventus che invece si è mossa con i tempi giusti: "Ad oggi il Milan peraltro non è nemmeno iscritto al campionato. La scelta di mandare via tutti poteva anche avere senso, ma una soluzione andava trovata nel minor tempo possibile, altrimenti si dà un segnale di inadeguatezza. La Juventus ad esempio ha dato una conferma a tempo a Comolli, ma nel frattempo si è mossa per Carnevali. Al Milan c'è bisogno di chiarezza e celerità"