Marelli: "Il designatore per i prossimi due anni sarà con ogni probabilità Orsato"
MilanNews.it
L'ex arbitro Luca Marelli parla del futuro dell'AIA: il prossimo designatore arbitrale sarà molto probabilmente Daniele Orsato
Nel corso di un’intervista a Radio CRC, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha parlato del futuro della classe arbitrale italiana e alla governance dell'AIA. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW:
"Il designatore per i prossimi due anni sarà con ogni probabilità Orsato. Le nomine non sono più annuali ma biennali, quindi il prossimo presidente si ritroverà delle scelte già bloccate. È una situazione abbastanza atipica e sconveniente. Mi auguro che ci siano vertici arbitrali diversi da quelli degli anni precedenti. Molti ex arbitri non hanno voluto assumere il ruolo di presidente anche per motivi economici: è una posizione che genera enorme stress per 36mila euro”.
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