Messico-Sudafrica, l’esordio in tv è un successo: il Mondiale va anche senza Italia
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Ieri c’è stata la prima partita del Mondiale tra Messico e Sudafrica. Su Rai 1 o share è stato del 27,5% con 4.871.000 di spetattori.
Ieri sera è partito ufficialmente il Mondiale 2026. Ad aprire la competizione sono state Messico e Sudafrica che si sono sfidate allo Stadio Azteca in Messico. Il match è stato un successo, sia per il Messico che ha battuto gli avversari per 2-0 grazie ai gol di Jimenez e Quinones, sia per quanto riguarda gli spetattori televisivi italiani. La Rai, che detiene i diritti di alcune partite, ha raggiunto uno share del 27,5% con 4.871.000 di spetattori. Una bella risposta, nonostante l'assenza dell'Italia, che vedremo però se sarà confermata anche nelle prossime giornate.
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