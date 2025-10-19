Pellegatti: “La calma di Allegri si trasmette anche al gruppo. Sa che domani è una partita importante”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato nel post conferenza stampa pre Milan-Fiorentina le parole di mister Allegri. Queste le sue parole:

"Quando Allegri ha detto 'Appena ho saputo degli infortuni ho pensato subito alle alternative' sono parole eblematihce, significative, parole che caricano un ambiente che chiaramente è preoccupato dalle assenze. Bello quando dice che quando sbagliamo una palla non è decisiva per la partita ma per il campionato, una frase importante. Massimiliano Allegri molto calmo, sereno, e queste cose le trasmette anche al gruppo. Si rende conto che con la Fiorentina è una partita importante perchè è la partita dopo la sosta e le partite dopo la sosta come ha detto Allegri è come se fosse la prima di campionato, quindi con tutte le incognite che ne derivano".