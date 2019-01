Pellegatti: "Leonardo ha messo Higuain davanti alle sue responsabilità"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato le parole di Leonardo nei confronti di Higuain: "Parole molto chiare e dure nei confronti di Higuain. Sei qui, devi pedalare per il bene del Milan. L'ha messo davanti a tutte le sue responsabilità. Non sappiamo come verranno presi questi consigli ad alta voce davanti a tutti, ma Higuain è stato messo davanti alle responsabilità di un giocatore che prende un ingaggio di 18 milioni lordi ed è stato acquistato come trascinatore".