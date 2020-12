Pellegatti: "Milan, la continuità è stata il passo decisivo"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così del momento dei rossoneri: "Il passo decisivo per le fortune del Milan di questa stagione è stata la scelta della continuità. A me Rangnick piaceva perché sarebbe stato lui a prendere in mano la situazione per evitare, in futuro, altri pensieri. Tutti i dirigenti assieme, però, hanno parlato e hanno ragionato sul fatto che Rangnick non avrebbe avuto lo spazio per lavorare nel breve tempo".