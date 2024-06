Pellegatti risponde a Conte: "Deve guardare i bilanci del Napoli, non delle altre squadre"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto nel corso di una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi in modo particolare sul calciomercato del Milan e non solo. Queste le sue considerazioni anche sulle recenti parole di Antonio Conte:

"Il Milan è attento agli ingaggi. Osimhen prende dieci milioni dal Napoli. E quindi Conte deve guardare i bilanci del Napoli, non delle altre. Ha iniziato a piangere. Il Milan neanche se li sogna 10 milioni ad un calciatore. Quelle frasi sul monte ingaggi non le capisco. E se dovesse arrivare Zirkzee, perla del mercato rossonero, prenderebbe 4/4.5 milioni all’anno. Il Napoli ha vinto il campionato l’anno scorso, poi ha avuto un incidente di percorso. Prima il Napoli era tutti gli anni in Europa, per sette-otto anni, senza soffrire. E Conte non va in una società malmessa. E’ stato sbagliato solo una stagione".