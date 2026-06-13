Pellegatti: "Si va da Glasner ad Amorim, Jaissle, a Pochettino, uno diverso dall’altro"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul casting del Milan per il nuovo allenatore rossonero.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul casting del Milan per il nuovo allenatore: “Il casting continua, i cacciatori di teste continuano nel loro lavoro e io trovo ancora incredibilmente impossibile che ci sia il Milan alla ricerca dell’allenatore senza che prima sia stato annunciato l’amministratore delegato. Sembra incredibile, o annunciano tutti insieme, però si va da Glasner ad Amorim, Jaissle, a Pochettino, uno diverso dall’altro. Aveva detto Gerry Cardinale, “Mi piacerebbe trovare un allenatore alla Fabregas”, poi si va a prendere gente come Glasner che con lo spagnolo non c’entrano nulla.

Difficile che manchino ad, dg e allenatore in un'azienda. La situazione del Milan è anomala, preoccupante, per il presente e per il futuro. Ora si sa he Rangnick non accetterà, se ha avuto delle rassicurazioni, io la vedo bene come soluzione quella di affidarsi a lui ma c'è la variabile Ibrahimovic. Tare? E' un professionista, che va via senza aver potuto lavorare. Le parole di Leao? In questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni. Sono parole gravi che possono danneggiare il club. In questo momento però interessa altro. I problemi della Lazio li conosciamo, quelli del Milan sono: disaffezione totale, minacce di non fare abbonamenti, prima volta della storia in cui non c'è una figura apicale in società".